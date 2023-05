Siria: Casa Bianca, non normalizzeremo le relazioni con il regime di Assad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non sono intenzionati a normalizzare le relazioni con il regime del presidente siriano, Bashar al Assad. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa, commentando il rientro di Damasco all’interno della Lega Araba. “Questa decisione non significa che tutti i Paesi membri della Lega Araba siano d’accordo, né che la crisi siriana sia stata risolta: noi continueremo a lavorare con i nostri partner nella regione per aiutare i rifugiati a tornare a casa in sicurezza e combattere il terrorismo”, ha detto. (Was)