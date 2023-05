Canada: Ottawa espelle diplomatico cinese per pressioni su un deputato conservatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo canadese ha annunciato l’espulsione di un diplomatico cinese per avere fatto pressioni sul deputato conservatore Michael Chong e sulla sua famiglia. La notizia è stata confermata dalla ministra degli Esteri, Melanie Joly, in un messaggio pubblicato sul Twitter. “Non tollereremo alcun tipo di interferenza straniera nei nostri affari domestici: i diplomatici che si trovano in Canada sanno bene che saranno espulsi se adotteranno comportamenti del genere”, ha scritto. Il diplomatico cinese, Zhao Wei, avrebbe raccolto informazioni su Chong e sulla sua famiglia a Hong Kong, dopo che il deputato canadese ha condannato le azioni del governo di Pechino nella regione dello Xinjiang, definendole un “genocidio”. (Was)