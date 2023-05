© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle riforme dalle opposizioni "mi aspetto un atteggiamento di apertura, lo stesso che io cerco di offrire" per trovare "dei punti di sintesi. Certo dalle dichiarazioni che leggo mi pare ci sia una chiusura pregiudiziale del tipo 'non vogliamo neanche parlarne' e questo non è quello che io auspico". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa a margine di un comizio ad Ancona.(Rin)