Paesi Bassi: due feriti dopo scontri a un seggio di Amsterdam aperto per elezioni turche

- Due persone sono rimaste ferite dopo la rissa avvenuta domenica sera ad Amsterdam e che ha coinvolto centinaia di persone per lo spoglio dei voti per le elezioni turche. Lo riferiscono i media olandesi, specificando che il seggio dopo sono avvenuti gli scontri è uno dei tanti aperti nei Paesi Bassi in cui gli elettori turchi potevano votare per le elezioni nella nazione d'origine. Lunedì le forze dell'ordine olandesi hanno dichiarato di essere state costrette a intervenire l'ultimo giorno di votazioni “quando l'organizzazione non aveva più il controllo della situazione, portando a incidenti pubblici. "La situazione era talmente sfuggita di mano che l'organizzazione responsabile della sicurezza delle elezioni aveva bisogno dell'aiuto della polizia", hanno affermato le autorità olandesi. Da lunedì pomeriggio non sono stati effettuati arresti. "È in corso un'indagine su quali reati sono stati commessi e quali sono le circostanze di questi disordini". (Beb)