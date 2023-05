Brasile: Ocse invia nel Paese missione di monitoraggio gruppo anti-corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti del Gruppo di lavoro contro la corruzione (Wgb) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) realizzeranno una missione in Brasile la prossima settimana, tra il 15 e il 19 maggio. Lo scopo della visita è monitorare l'attuazione della Convenzione anticorruzione nel Paese. Il monitoraggio consiste in una procedura di valutazione suddivisa in 4 fasi. Attualmente, il Brasile è nell'ultima fase. In una nota pubblicata da "Poder 360" il ministero della Trasparenza (Cgu) riferisce che la visita fa parte del processo, è di natura tecnica e non ha alcuna relazione con la domanda di adesione del Brasile all'Ocse. (segue) (Brb)