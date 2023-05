© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I salari non saliranno né con il presidenzialismo, né con il premierato. Hanno i numeri e il mandato per governare, se non ci riescono non è per colpa delle regole, ma dei loro limiti". Lo scrive su Twitter il deputato del Pd ed ex ministro del Lavoro, Andrea Orlando. (Rin)