- Gli incontri di domani sulle riforme tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e le opposizioni, sbocchino in "un'intesa, se c'è un'intesa di tutti neanche c'è bisogno del referendum". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un'intervista al Tg2. "Auspico una larga intesa", ha ribadito per poi aggiungere: "Il rafforzamento dell'esecutivo non c'è motivo per non volerlo". (Rin)