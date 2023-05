© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- VARIE- Presentazione del secondo Summit Nazionale sull'Economia del Mare Blue Forum. L'evento, organizzato dalla Camera di Commercio di Frosinone e Latina, insieme alla sua Azienda Speciale Informare e a Ossermare, in collaborazione con Unioncamere, rappresenta il momento annuale di incontro, unico in Italia, tra tutti gli stakeholder privati e pubblici di tutti i settori che operano per e nell'Economia del Mare. Alla conferenza stampa interverranno il ministro per le Politiche del mare Nello Musumeci, il presidente di Assonautica italiana, Si.Camera e Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora, il presidente di Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti, il segretario generale di Unioncamere Giuseppe Tripoli e il Coordinatore nazionale di Ossermare-Osservatorio Nazionale sull'Economia del Mare Antonello Testa. Tempio di Adriano a Roma (ore 10:30)- Presidio organizzato dall'associazione Carte in regola per chiedere al sindaco Roberto Gualtieri e all'Assemblea capitolina uno stadio che tenga conto della linea ecologista. Piazza del Campidoglio (ore 14) (segue) (Rer)