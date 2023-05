Governo: Meloni, ricostruzioni curiose su rotture per nomina Gdf, si procede con serenità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla nomina per la Guardia di finanza "ho letto molte ricostruzioni francamente abbastanza curiose. Noi abbiamo ancora formalmente un comandante generale che attende. Quindi si procede con serenità quando i tempi lo dicono". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa a margine di un comizio ad Ancona. "Non sono realistiche le ricostruzioni di rotture all'interno del governo", ha aggiunto.(Rin)