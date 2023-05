Russia-Ucraina: autorità Zaporizhzia, sospesi reattori centrale nucleare locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Funzionari della regione di Zaporozhzhia hanno sospeso i reattori della centrale nucleare locale nel tentativo di prevenire provocazioni da parte delle forze ucraine. Lo ha dichiarato il governatore ad interim della regione, Yevgeny Balitsky, alla televisione "Krym-24". Il funzionario ha sostenuto che le forze ucraine hanno iniziato a scaricare l'acqua dai serbatoi. "Il livello dell'acqua (nel bacino idrico di Kahovka) è salito a 17,08 metri. Comprendiamo che si tratta di una manipolazione. I reattori nucleari sono stati sospesi perché è difficile prevedere quali mosse potrebbero fare le forze ucraine, ha detto. La centrale nucleare sarebbe stata posta in condizione di “cold shutdown”, o arresto a freddo, ufficialmente per “manutenzione programmata”. La condizione di arresto a freddo rappresenta quella più sicura per un reattore nucleare che viene raffreddato fino a portarsi in una condizione "fredda". (Rum)