Energia: Eni, riduzioni di consegna di Gazprom Export sono oggetto di contenzioso arbitrale

- I contratti di Eni con Gazprom Export sono ancora in vigore, anche se a partire da giugno la società russa ha iniziato ad applicare riduzioni di consegna. È quanto si legge nelle risposte di Eni alle domande presentate dagli azionisti, in vista dell’assemblea dei soci che si terrà il 10 maggio. “Le riduzioni applicate da Gazprom Export sono oggetto di contenzioso arbitrale coperto da riservatezza, quindi non possiamo fornire ulteriori informazioni”, ha detto. (Rin)