- "La scelta di Fuortes di dimettersi è una scelta sua, non gliel'ha imposto nessuno. Non mi risulta che abbia ricevuto delle pressioni". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa a margine di un comizio ad Ancona. "Probabilmente il clima è cambiato nel Consiglio d'amministrazione, se Fuortes lo dice, ma non è oggetto di pressioni fatte dal governo", ha chiarito. (Rin)