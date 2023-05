Brasile: ministro Finanze indica due direttori della Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze del Brasile, Fernando Haddad, ha nominato l'attuale viceministro delle Finanze, Gabriel Galipolo, come direttore della Politica monetaria della Banca centrale (Bc). Per la carica di direttore di sorveglianza della Bc, è stato indicato Ailton Aquino dos Santos, già funzionario della Bc. Le nomine dovranno essere approvate dal Senato. In una conferenza stampa Haddad ha affermato che le indicazioni hanno l'obiettivo di creare maggiore armonia tra politiche fiscali e monetarie. "Tutti sono testimoni dello sforzo che è stato fatto nel senso di consentire un maggiore coordinamento delle politiche fiscali e monetarie, nel senso di integrare di più e dare una prospettiva uniforme al Paese, un'unica direzione", ha affermato Haddad. (segue) (Brb)