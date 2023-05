Serbia: manifestazione antiviolenza a Belgrado per chiedere dimissioni leader politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse decine di migliaia di persone hanno marciato lunedì sera a Belgrado per chiedere le dimissioni dei leader politici e esprimere contrarietà verso la promozione della violenza nei media, pochi giorni dopo le sparatorie che hanno provocato 17 morti in Serbia. I manifestanti si sono radunati davanti al Parlamento su invito di diversi partiti di opposizione, in nome dello slogan “Serbia contro la violenza”. Le formazioni di opposizione hanno chiesto "la fine immediata della promozione della violenza nei media e nello spazio pubblico" e le "dimissioni" di esponenti politici, in particolare del ministro dell'Interno e del capo dei servizi segreti, accusati di non aver agito per evitare quanto accaduto nel Paese. (Seb)