- "Assistiamo passivamente da mesi a episodi di violenza e criminalità tanto a Termini quanto in svariati quartieri della città. Il Governo nomini il Prefetto della Capitale il prima possibile e il Sindaco predisponga il rinnovo del Patto per Roma Sicura, scaduto ormai da oltre un anno". Così in una nota Francesco Carpano consigliere comunale di Azione in Campidoglio e commissario di Roma in Azione. (Com)