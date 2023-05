Pd: De Corato, Cottarelli pensava a un partito moderato, ma con era Schlein arrivato il radicalismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cottarelli forse pensava di entrare in un Partito moderato ma, purtroppo per lui, con l'era Schlein è arrivato il radicalismo più becero. La Lombardia ne è un esempio: Il Pd, invece di puntare su Cottarelli che rappresenta un'anima più moderata, ha lasciato tutto in mano al Leoncavallino Majorino che è espressione della Sinistra e che va a cena dai compagni di via Watteau 7 a Milano". Lo dichiara in una nota il deputato milanese di Fratelli d'Italia, Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, Riccardo De Corato. (Com)