Ue: gruppo Fs celebra la Giornata dell'Europa (2)

- Nella nascita e nello sviluppo di quel processo federale anche le ferrovie hanno giocato un ruolo chiave, in ambito tanto economico quanto sociale, per la loro natura originaria di avvicinare persone, comunità e merci altrimenti distanti. Ed è in quello spirito unitario che sono state organizzate le attività legate alla Giornata dell'Europa, in cui saranno protagoniste, oltre al gruppo Fs, anche Sbcf, Deutsche Bahn Ag e Pkp, le società di trasporto su ferro attive rispettivamente in Francia, Germania e Polonia. L'iniziativa di questa grande famiglia ferroviaria rientra nell'ambito più ampio della campagna apartitica Tu was fur Europa (Fai qualcosa per l'Europa), iniziata da Martin Schulz, il primo presidente del Parlamento europeo. Un'occasione per evidenziare, ancora una volta, la vicinanza sociale dei Paesi del Vecchio Continente e l'importanza della pace e del senso di comunità, in un periodo storico in cui nuovi venti di guerra sono purtroppo tornati a soffiare non lontano dai centri europei. (Com)