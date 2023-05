Campidoglio: sindacati, necessaria stabilità e sicurezza per lavoratori Roma Multiservizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, dopo un "inaccettabile e lungo silenzio da parte del Comune di Roma Capitale, Cgil, Cisl, Uil, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti sono state convocate dal Capo di Gabinetto sull'annosa vertenza di Roma Multiservizi". Così, in una nota, le organizzazioni sindacali. "La richiesta - continua la nota - era stata da noi avanzata per un confronto sul percorso relativo alla costituzione di una società in house per le lavoratrici e i lavoratori di Roma Multiservizi che garantiscono i servizi afferenti e riconducibili all'appalto Global Service, successivamente al parere negativo emesso dalla Corte dei Conti sulla delibera che tracciava il percorso per raggiungere l'obiettivo del controllo diretto dei servizi da parte dell'ente locale. Le risposte che ci sono state fornite sono assolutamente insufficienti: l'amministrazione ha dichiarato che, pur rimanendo immutato l'obiettivo di arrivare alla gestione del servizio da parte di una società di sua completa proprietà, sarà necessario modificare parzialmente la delibera, procedendo con la costituzione di una nuova società che acquisisca il ramo di azienda del servizio Global e dei servizi a esso riconducibili di Roma Multiservizi, nell'ambito di un progetto più complessivo di razionalizzazione delle società partecipate attualmente in capo a Roma Capitale". (segue) (Com)