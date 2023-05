Campidoglio: sindacati, necessaria stabilità e sicurezza per lavoratori Roma Multiservizi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario, però, "come da noi richiesto - continua la nota dei sindacati - , che il Comune di Roma restituisca certezza del processo alle lavoratrici e ai lavoratori con i quali il sindaco di Roma si è impegnato da maggio scorso definendo puntualmente le modalità e i tempi di realizzazione del progetto di internalizzazione del servizio, attraverso la creazione della società in house. Deve essere garantita, senza soluzione di continuità, l'attività del servizio Global e dei rapporti di lavoro degli operatori che quotidianamente offrono il servizio ai piccoli utenti e alle innumerevoli famiglie romane e questo può essere possibile solo attraverso una proroga dell'attuale gestione fino al momento in cui non si costituirà la nuova società e fino a quando non sarà possibile assegnare alla stessa l'attività, con il conseguente trasferimento di tutti i rapporti di lavoro, operai e impiegati del ramo global service e dei rami ad esso riconducibili. Deve essere ripreso il percorso virtuoso di confronto sindacale che è stato interrotto perché è necessario socializzare e condividere tutti gli aspetti dell'operazione societaria che coinvolgeranno le lavoratrici e i lavoratori. Queste le richieste che facciamo al Comune di Roma - conclude la nota dei sindacati - e su cui ci aspettiamo risposte che non possono più attendere: il confronto è stato aggiornato alla giornata di venerdì ma se non ci sarà chiarezza e stabilità per tutti i lavoratori coinvolti, sarà mobilitazione". (Com)