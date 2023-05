Imprese: Banco Bpm, utile netto in aumento a 265 milioni di euro nel primo trimestre, previsto raddoppio dividendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumenta a 265 milioni di euro l'utile netto di Banco Bpm nel primo trimestre 2023: un incremento del 49,2 per cento rispetto al primo trimestre 2022 e del 26,4 per cento rispetto al quarto trimestre 2022. Anche il target dell'utile 2023 viene visto al rialzo a 1,1 miliardi di euro e a 1,4 miliardi nel 2024. La società prevede inoltre una distribuzione dei dividendi per 1,25 miliardi di euro nei prossimi due anni, il doppio rispetto al biennio 2021-2022. Il margine di interesse si attesta a livelli record: migliore performance in assoluto a 743 milioni di euro, in aumento del 45,2 per cento rispetto al primo trimestre 2022 e del 2,6 per cento rispetto al quarto trimestre 2022. Per l’intero esercizio, Banco Bpm prevede un significativo miglioramento dell’utile netto del gruppo rispetto allo scorso anno, con un trend che, anche in proiezione - utile per azione 2023 pari a circa 75 centesimi di euro e 2024 pari a circa 90 centesimi di euro - supera significativamente sia la traiettoria di redditività che i target complessivamente delineati nel Piano strategico, che sarà quindi aggiornato entro fine 2023. (segue) (Rin)