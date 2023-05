Imprese: Mazzarella (Bper Banca), continuare a investire perché parità di genere sia prassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per raggiungere la parità di genere nell'ambito aziendale e nei consigli di amministrazione "tanti passi sono stati fatti, come le quote di genere e questo ha riguardato le quotate. Mi piacerebbe diventasse una prassi indipendentemente dai vincoli normativi, ma bisogna continuare a investire". Lo ha detto Flavia Mazzarella, Presidente di Bper Banca, rispondendo a margine della presentazione del lavoro di ricerca "Più Leadership femminile per un mondo migliore", promossa da Arca Fondi Sgr e che si è tenuta oggi a Milano. Per Mazzarella "è necessario investire nella cultura, perché così il tema della diversità diventa un patrimonio più comune, per fare questo bisogna immaginare dei piani che traghettino le aziende da una situazione di partenza a degli incrementi significativi". (Rem)