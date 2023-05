Difesa: primo incontro tra il ministro Crosetto e le associazioni professionali militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha incontrato oggi presso il Centro alti studi della difesa (Casd) le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (Apcsm) che hanno concluso l'iter di iscrizione all'albo nazionale. Durante l'incontro, primo nel suo genere, il ministro Crosetto ha ribadito l'importanza di avere una rappresentanza aderente agli interessi collettivi, che tenga conto della specificità del personale militare. Il ministro, riferisce il ministero della Difesa in una nota, ha sottolineato che si è avviato un percorso per portare le associazioni alla contrattazione per il prossimo rinnovo contrattuale. Nel corso dell'incontro i rappresentanti delle 27 Apscm hanno esposto brevemente le loro istanze. Al termine, il ministro Crosetto ha rivolto il suo ringraziamento a tutti i rappresentanti delle associazioni presenti, per l'importante occasione di confronto, impegnandosi da subito a risolvere alcune criticità di ordine logistico che limitano oggettivamente le attività delle associazioni. All'incontro hanno preso parte anche il sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, il capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, e i vertici delle Forze armate, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e il consigliere del ministro della Difesa per le tematiche correlate ai rapporti con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e le rappresentanze militari, Domenico Rossi. (Com)