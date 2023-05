Donne: Morgante (Fd'I), adozione testo base Varchi su maternità surrogata bel regalo per Festa mamma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prosegue l'iter parlamentare della proposta di legge sulla maternità surrogata, per rendere l'abominevole pratica dell'utero in affitto reato universale. Oggi, la commissione Giustizia della Camera ha adotto come testo base la nostra proposta di legge presentata dalla collega Carolina Varchi. Un bel regalo in vista della festa della mamma". Lo afferma Maddalena Morgante, deputato di Fratelli d'Italia e cofirmataria della pdl sulla maternità surrogata. (Rin)