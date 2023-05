Congo-Kinshasa: Comunità dell'Africa australe approva invio truppe nell'est del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi della Comunità economica dell'Africa australe (Sadc) hanno concordato di schierare un contingente di forze nell'est della Repubblica democratica del Congo (Rdc) per il contrasto ai gruppi ribelli. La decisione è stata presa al termine di una riunione della troika - responsabile delle questioni di difesa e sicurezza dell'organizzazione regionale - che si è tenuta oggi a Windhoek, in Namibia. Il vertice, ospitato dal presidente namibiano Hage Geingob, ha riunito il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, il congolese Felix Tshisekedi e il tanzaniano Samia Suluhu Hassan. Angola, Malawi e Zambia erano rappresentati dai ministri degli Esteri. Il vertice Sadc "ha approvato il dispiegamento di forze per sostenere la Rdc nel ripristinare la pace e la sicurezza nell'est del Paese", ha affermato l'organizzazione in un comunicato diffuso dopo una giornata di discussioni. "Il vertice ha preso atto con grande preoccupazione dell'instabilità e del deterioramento della situazione nell'est della Rdc e ha ribadito la sua ferma condanna per la recrudescenza dei conflitti e delle attività dei gruppi armati, compresi i ribelli dell'M23 (Movimento 23 marzo)", recita il comunicato. Il vertice di Windhoek ha anche chiesto "un approccio coordinato" in vista degli schieramenti esistenti "nell'ambito di accordi multilaterali e bilaterali" nella travagliata regione orientale della Rdc e invita il governo della Rdc a “ mettere in atto le condizioni e le misure necessarie per garantire un coordinamento efficace”. Restano tuttavia ancora da definire diversi dettagli, come la data e le zone di schieramento delle truppe. Dal dicembre scorso una forza militare regionale della Comunità dell'Africa orientale (Eac) è già dispiegata nella parte orientale della Rdc, principalmente in risposta alla minaccia rappresentata dal gruppo ribelle M23, che Kinshasa sostiene sia appoggiato militarmente e finanziariamente dal Ruanda. (Res)