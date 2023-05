Covid: Buonguerrieri (Fd'I), da M5s accuse deliranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono deliranti le dichiarazioni dei parlamentari del Movimento cinque stelle che accusano la maggioranza di escludere le Regioni dalla Commissione d'inchiesta sul Covid. Accuse prive di fondamento considerando che la pandemia è materia di competenza in via esclusiva dello Stato. Non capiamo se siano attacchi strumentali volti a bloccare i lavori della Commissione oppure solo il frutto della loro incompetenza. In ogni caso la registriamo come un'altra occasione persa per collaborare nell'interesse della nazione". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Alice Buonguerrieri.(Rin)