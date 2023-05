Imprese: Loeser (Arca Fondi Sgr), nell'industria rappresentanza femminile ai vertici la più bassa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tematica del gender gap "ci riguarda da vicino, la nostra industria non fa abbastanza. La rappresentanza femminile ai vertici è la più bassa rispetto al resto dell'economia". Lo ha detto Ugo Loeser, Amministratore Delegato di Arca Fondi Sgr, a margine della presentazione del lavoro di ricerca "Più Leadership femminile per un mondo migliore", promossa da Arca Fondi Sgr, tenutasi oggi a Milano. "Noi ci facciamo carico di stimolare il dibattito e agire direttamente" ha sottolineato Loeser, osservando che "le istituzioni finanziarie come la nostra, che ambisce ad avere una leadership all'interno del sistema finanziario, debbano fare altrettanto". Il nuovo fondo lanciato in occasione dei 40 anni verte sui temi Esg, dove la "s" di Social è al centro, "cercheremo investimenti in aziende e istituzioni che siano attivi per la gender gap" ha concluso Loeser. (Rem)