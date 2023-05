Sudan: inviato di al Burhan incontra presidente sud sudanese Kiir a Giuba, Igad non sarà messa da parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dafalla al Haj Ali, l'inviato speciale del capo delle Forze armate del Sudan (Saf) e del Consiglio sovrano sudanese, Abdel Fattah al Burhan, ha incontrato il presidente del Sud Sudan, Salva Kiir, per discutere i modi per porre fine al conflitto. In una conferenza stampa nella capitale sud sudanese Giuba, Ali ha affermato di voler dire "a voce alta" che l'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad) non sarà messa da parte nei colloqui avviati a Gedda, in Arabia Saudita. "Abbiamo piena fiducia nel presidente Salva Kiir", ha aggiunto. Il presidente sud sudanese, da parte sua, ha sottolineato l'importanza della fine del conflitto e ha affermato che nessun Paese dovrebbe approfittarne per indebolire il Sudan. Kiir è stato designato dall'Igad per guidare gli sforzi di mediazione per porre fine ai combattimenti tra l'esercito sudanese e le Forze di supporto rapido (Rsf) del generale Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo, tuttavia la decisione delle parti in conflitto di partecipare ai colloqui per il cessate il fuoco in Arabia Saudita ha alimentato la speculazione che lo sforzo di mediazione regionale sia stato ignorato.(Res)