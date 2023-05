Energia: Germania e Stati baltici per la collaborazione nell'eolico in mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania, Estonia, Lettonia e Lituania intendono collaborare più strettamente nella generazione e trasmissione dell'energia eolica generata dagli impianti del Mar Baltico. A tal fine, presso il ministero degli Esteri tedesco, gli operatori dei sistemi di trasmissione dei quattro Paesi concluderanno domani una dichiarazione di intenti sulla realizzazione in futuro di “reti a maglie” degli impianti eolici al largo delle coste del Baltico, destinate a rifornire di elettricità diversi utenti. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, in un altro documento, l'operatore di rete tedesco 50Hertz e la sua controparte estone Elering concordano sulla pianificazione di un cavo sottomarino ibrido tra i rispettivi Paesi, denominato “Baltic Wind Connector”. Per una lunghezza di oltre 750 chilometri, questa infrastruttura collegherà il Meclemburgo-Pomerania anteriore a un parco eolico che verrà realizzato al largo dell'Estonia. La capacità dovrebbe raggiungere i due gigawatt. Inoltre, il progetto prevede la costruzione di una piattaforma di conversione nelle acque del Baltico sotto sovranità dell'Estonia. Il “Baltic Wind Connector” potrebbe essere pronto per nel 2032, con spese per “decine di miliardi di euro”. La tecnologia del cavo è denominata “ibrido” perché può indirizzare l'elettricità in tutte le direzioni: ad esempio, quella generata dagli impianti solari dall'Estonia direttamente in Germania o quella del nuovo parco eolico nel Baltico a Estonia, Lettonia, Lituania e Repubblica federale tedesca. (segue) (Geb)