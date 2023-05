Energia: Germania e Stati baltici per la collaborazione nell'eolico in mare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, 50Hertz sta già lavorando con la concorrente danese Energinet alla realizzazione di un parco eolico con una capacità di tre gigawatt al largo dell'isola di Bornholm, nelle acque del Baltico sotto sovranità di Copenhagen. L'energia elettrica qui generata verrà fornita alla Germania con un sottomarino di 470 chilometri. Con un costo di nove miliardi di euro, il progetto dovrebbe essere completato nel 2030. A oggi, nel Baltico sono stai installati meno di tre gigawatt di energia generata dal vento. Dagli impianti eolici nel Mar del Nord, la sola Germania ottiene circa sette gigawatt. In un vertice nel 2022, i Paesi che si affacciano sul Baltico hanno concordato di espandere la produzione di energia eolica in questo mare a 19 gigawatt. Secondo l'amministratore delegato di 50Hertz, Stefan Kapferer, il collegamento degli Stati baltici alla rete elettrica dell'Europa continentale costituisce “un importante contributo alla neutralità per il clima e alla politica di sicurezza”. A sua volta, l'Ad di Elering, Taavi Veskimagi, ha evidenziato che l'Estonia potrebbe generare molta più energia eolica di quanta ne abbia bisogno, esportando l'eccedenza anche in Germania, dove il ministero dell'Economia e della Protezione del clima è interessato a diversificare l'approvvigionamento di elettricità generata da fonti rinnovabili. In questo contesto, si inserisce la decisione degli Stati del Mare del Nord di aumentare la generazione di energia eolica dagli impianti offshore a 120 gigawatt entro il 2030. (Geb)