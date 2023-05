Maternità: Varchi (Fd'I), prefetto Milano vieti "Wish for a baby"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi unisco al coro unanime e trasversale alle forze politiche che considera semplicemente inaccettabile la manifestazione 'Wish for a baby' in programma a Milano il 20 e 21 maggio, che mette in piazza i bambini trasformati merce e il corpo delle donne in contenitore da poter noleggiare all'occorrenza, riducendo la fertilità e la genitorialità in meri oggetti sui quali lucrare con sapienti azioni di marketing. Un'iniziativa che va fermata come prevede la legge 40 che vieta anche la sola propaganda dell'utero in affitto in Italia. L'auspicio è che il Prefetto ne disponga immediatamente la chiusura perché contraria alla legge e all'ordine pubblico". Lo afferma in una nota Carolina Varchi, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Giustizia della Camera e prima firmataria della legge contro la maternità surrogata. (Com)