Italia-Israele: Cirielli, Paesi condividono valori storici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Israele “condividono valori culturali e storici. I nostri Paesi hanno rafforzato i legami nei settori della tecnologia e della difesa per promuovere la pace nel Mediterraneo e oltre”. Lo ha detto il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, al ricevimento ufficiale dell’ambasciata di Israele in Italia in occasione del 75mo anniversario della Dichiarazione di indipendenza dello Stato di Israele, in corso al Maxxi. “Guardiamo alle opportunità per i nostri due Paesi impegnati per accrescere le relazioni”, ha aggiunto. "Israele rappresenta le perseveranza di fronte alle sfide” ha concluso il viceministro (Res)