- Aveva pochi mesi di vita il bambino morto all’alba del 7 maggio ad Artena. Secondo quanto si apprende, i genitori si sono accorti che qualcosa non andava per il verso giusto e hanno chiamato i soccorritori. La situazione, però, è presto precipitata e per il neonato non c’è stato nulla da fare. La vicenda è seguita anche dai carabinieri della compagnia di Colleferro.(Rer)