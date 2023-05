Municipio Roma XV: Meleo-Badaracco (M5s), finalmente acqua potabile a Giustiniana VIII

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Acru Giustiniana VIII "avrà finalmente l'acqua potabile, con grande soddisfazione dei suoi residenti. Il Consiglio del Municipio XV ha infatti approvato all'unanimità la mozione M5s per l'installazione della Casa dell'acqua nel Parco di Veio, nel quadrante via Veientana-via Anna Foà". Così in una nota Linda Meleo, Capogruppo M5s in Assemblea Capitolina, e Irene Badaracco, Capogruppo M5s in Municipio XV. "Un risultato importante, che giunge all'indomani dell'approvazione in Municipio del documento che ha permesso alla Giunta Capitolina di inserire nel Piano investimenti 2023-2025 l'impegno per la realizzazione della rete fognaria e l'allaccio all'adduttrice della Crescenza. Nei prossimi giorni verrà effettuato il sopralluogo per individuare il sito più idoneo a ospitare l'impianto: sarà presente anche il M5s del Municipio XV, a conferma del nostro impegno nel portare a compimento un progetto indispensabile, atteso dai cittadini per oltre trent'anni".(Com)