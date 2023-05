Torino: gli appuntamenti di domani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- TorinoOre 9:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della Giunta ComunaleOre 11, Centro Aldo Moro, Via Verdi: l'assessora Salerno interviene al seminario Service Learning UniToOre 11:30, ITC ILO, viale Maestri del Lavoro 10: il Sindaco porta un saluto istituzionale all'Academic DayOre 15:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della Conferenza Capigruppo. Odg: 1) principio di laicità e simboli religiosi in sala Rossa. Modifica del regolamento 286 del Consiglio ComunaleOre 17, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione delle Commissioni I e Servizi Pubblici Locali. Odg: una posizione chiara: no al protocollo d'intesa tra Iren e Mekorot sui servizi idriciOre 18, Palazzo Madama: l'assessora Purchia partecipa all'inaugurazione della mostra "Bizantini. Luoghi, simboli e comunità di un impero millenario"Ore 18, Unione Industriale, via Fanti 17: il Sindaco e l'assessore Chiavarino partecipano all'Assemblea Pubblica Giovani Imprenditori. (Rpi)