Usa: funzionari della Casa Bianca in Israele, Netanyahu aggiornato su colloqui con Riad

- Alcuni funzionari della Casa Bianca hanno aggiornato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, sui colloqui avvenuti ieri tra il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, e il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman. Fonti anonime hanno riferito al portale di informazione “Axios” che gli inviati della Casa Bianca per il Medio Oriente e per l’energia, Brett McGurk e Amos Hochstein, sono arrivati oggi a Gerusalemme per incontrare Netanyahu, insieme al ministro per gli Affari strategici, Ron Dermer, e il consigliere per la sicurezza nazionale di Israele, Tzachi Hanegbim. I due funzionari sono arrivati a Gerusalemme da Jeddah, essendo parte della delegazione guidata da Sullivan giunta in Arabia Saudita nel fine settimana. Il consigliere Usa ha incontrato il principe ereditario saudita nella giornata di ieri. (Was)