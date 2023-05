Milano: al via la prima giornata del forum del cibo, protagonisti i giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un picnic da guinness che attraverserà la città organizzato per i giovani dai giovani il prossimo 18 giugno e una staffetta virtuale tra Milano e Napoli lanciata dal Ministro Plenipotenziario Stefano Gatti. Si è aperto con l'annuncio di due grandi iniziative che coinvolgeranno giovani e città a livello nazionale e internazionale, il Forum del cibo "La Food Policy di Milano per il futuro della città", evento che da oggi e fino al 13 maggio vedrà oltre trenta appuntamenti e più di sessanta soggetti coinvolti per parlare di politiche alimentari sostenibili a Milano. "Una delle eredità di Expo è certamente la Food Policy cittadina che coinvolge sempre di più tutta la città in un'azione corale, concreta, diffusa e partecipata: una politica pubblica capace di promuovere un sistema alimentare sostenibile al servizio della promozione della salute, capace di superare le disuguaglianze in una logica redistributiva e cooperativa - ha sottolineato la Vicesindaco e assessore all'Istruzione con delega alla food policy Anna Scavuzzo -. A otto anni dalla sottoscrizione del Milan Urban Food Policy Pact molti i risultati raggiunti e ancora nuove sfide, con partner che a livello cittadino, così come nazionale e internazionale, contribuiscono al suo successo. Fondazioni, realtà del Terzo settore, università e scuole, imprese e settore terziario uniti per garantire l'accesso al cibo e all'acqua per tutti e tutte, in modo sostenibile, sano e giusto. Questi giorni di riflessione sono l'occasione per condividere il racconto di questa esperienza e per confrontarci sul futuro della città". (segue) (Com)