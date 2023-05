Milano: al via la prima giornata del forum del cibo, protagonisti i giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'apertura di questa mattina ha visto sul palco il Sindaco Giuseppe Sala e poi la Vicesindaco Anna Scavuzzo, Massimiliano Tarantino, Direttore Generale Fondazione Feltrinelli - che ha ospitato l'evento di apertura -, e Giovanni Fosti, Presidente di Fondazione Cariplo, che ha promosso insieme al Comune di Milano il percorso per l'avvio di una Food Policy cittadina e il suo sviluppo. L'evento ha visto la partecipazione in Fondazione Feltrinelli di decine di giovani, salutati dall'assessora Martina Riva che ha presentato il progetto europeo Food Wave, che vede il Comune di Milano capofila di una rete internazionale di 19 città e 13 Ong, con una community di giovani impegnati a lavorare insieme sulla sostenibilità, il ruolo delle politiche alimentari urbane e sul cambiamento degli stili di vita di noi tutti. Ed è proprio nell'ambito di questo progetto che il prossimo 18 giugno sarà organizzato un grande picnic aperto alla città che vedrà analoghi eventi in diverse altre città europee. Una giornata divertente per promuovere il dibattito sui temi della lotta allo spreco, della valorizzazione delle tipicità locali e stagionali, del riduzione delle emissioni, delle scelte in campo alimentare più rispettose per il clima e per l'ambiente. (segue) (Com)