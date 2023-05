Milano: al via la prima giornata del forum del cibo, protagonisti i giovani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pomeriggio è proseguito con il Consiglio comunale, che ha visto la partecipazione di Stefano Gatti, Ministro Plenipotenziario inviato speciale per la Sicurezza alimentare del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale "Abbiamo un dovere etico oltre che politico nello svolgere un ruolo importante nell'ambito delle politiche del cibo a livello internazionale, essendo un Paese in cui il cibo e la produzione di materie prime affondano le proprie radici in una lunga tradizione - ha sottolineato Gatti durante il dialogo con il Consiglio comunale -. Il lavoro iniziato a Milano con Expo e portato avanti grazie alla Food Policy cittadina e a livello internazionale al Milan Urban Food Policy Pact, è per il Governo italiano prezioso e occasione per sviluppare progetti e azioni ulteriori. È proprio in collaborazione con il Milan Urban Food Policy Pact, infatti, che promuoveremo il prossimo 26-27 maggio a Napoli la Conferenza 'Le politiche del cibo per le città del mediterraneo' che vedrà la partecipazione di dodici città del Mediterraneo e otto città italiane che si confronteranno sui temi della Food Policy urbana". (Com)