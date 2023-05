Brasile-Paesi Bassi: primo ministro Rutte in visita a Brasilia, domani incontro con Lula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte, sarà da questa sera in visita di stato in Brasile, accompagnato da una delegazione di uomini d'affari del suo Paese. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota. Domani, 9 maggio, Rutte incontrerà il presidente Luiz Inacio Lula da Silva in un bilaterale presso il palazzo presidenziale del Planalto, e ospiterà in serata una cena in suo onore presso la sede del ministero degli Esteri, Palazzo Itamaraty. Il premier atterrerà a San Paolo stasera dove parteciperà ad alcuni eventi sul tema della cooperazione economica. Rutte sarà poi nello stato di Ceará, a Fortaleza, dove parteciperà a una serie di eventi riguardanti la cooperazione soprattutto nel campo dell'utilizzo dell'idrogeno a basse emissioni di carbonio. I Paesi Bassi occupano la seconda posizione nella classifica dei maggiori investitori stranieri in Brasile, con uno stock che ha raggiunto circa 126 miliardi di dollari nel 2021. Il Paese è il quarto maggiore importatore di prodotti brasiliani. Il flusso commerciale bilaterale ha raggiunto i 14,7 miliardi di dollari nel 2022. (Brb)