Senato: Bernini, 75mo anniversario importantissimo per risaldare memoria passato e tracciare prossimo futuro

21 luglio 2021

- "Settantacinque anni fa il Senato della Repubblica si riuniva per la sua prima seduta. È stata per me un'emozione immensa partecipare alla celebrazione di questa storica ricorrenza alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente del Senato Ignazio La Russa. Un momento importantissimo per rinsaldare la memoria del nostro passato, rafforzare le nostre radici e ripercorrere gli esempi dei Padri costituenti che tanto possono insegnare per tracciare il prossimo futuro". Lo scrive su Facebook Anna Maria Bernini, senatrice di Forza Italia e ministro dell'Università e della Ricerca. (Rin)