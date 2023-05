Egitto: firmato memorandum d'intesa per creazione data center con una capacità di 25 megawatt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'egiziana Bunya Group, la società emiratina Khazna Data Centers e la Maadi Technology Zone hanno firmato un memorandum d'intesa per realizzare il primo data center ad alta capacità in Egitto. Lo ha annunciato l'Autorità generale per gli investimenti egiziana in un comunicato stampa, secondo cui il centro ha una capacità di 25 megawatt e un costo di investimento di 250 milioni di dollari. Il centro si rivolge alle aziende di data center su larga scala in Egitto e nella regione del Medio Oriente e dell'Africa. Il nuovo centro dovrebbe attrarre aziende multinazionali che puntano alla crescita e all'espansione nei mercati della regione. (Cae)