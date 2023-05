Covid: M5s, grave escludere Regioni da Commissione inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'atteggiamento della maggioranza sulla Commissione d'inchiesta sul Covid è assolutamente inaccettabile e molto grave. La destra sta regolarmente bocciando ogni emendamento proposto dalle opposizioni, non soltanto quelli del Movimento cinque stelle. Particolarmente grave è il rifiuto di allargare l'inchiesta alle responsabilità delle Regioni. È chiarissimo che alla base di questa Commissione c'è la volontà di aggredire il secondo governo Conte, che ha guidato l'Italia attraverso la pandemia, con un processo politico. Un'aggressione che assomiglia moltissimo a una caccia alle streghe". Lo scrivono in una nota deputati e senatori del Movimento cinque stelle in commissione Affari sociali.(Com)