- "Dal Pd le solite polemiche strumentali. Malavasi e i suoi attaccano il governo sull'infanzia, proprio mentre è impegnato a garantire fondi per gli asili. Per la Lega la priorità sono e saranno sempre le famiglie, i figli e la loro istruzione. Questo a discapito degli attacchi ideologici in salsa Dem". Lo dichiara il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Istruzione. (Rin)