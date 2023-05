Energia: Libano, delegazione Transocean arrivata a Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di Transocean, compagnia svizzera attiva nel campo dello sfruttamento petrolifero offshore, è arrivata ieri a Beirut, in Libano. Si tratta della società che eseguirà le operazioni di perforazione nel Blocco 9, il cui inizio è previsto per settembre. Secondo il canale televisivo locale “Lbci”, la delegazione incontrerà mercoledì, alla presenza di funzionari della società francese TotalEnergies, i membri del Comitato di gestione del settore petrolifero. I colloqui si concentreranno sulle condizioni legali, amministrative e logistiche di cui la società avrà bisogno per essere operativa quando la piattaforma galleggiante arriverà in Libano.(Res)