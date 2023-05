Francia: Macron a carcere di Montluc, la Repubblica è "necessaria, vitale e giusta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica è "necessaria, vitale e giusta". Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron durante un discorso dal Memoriale del carcere di Montluc, a Lione. Macron, come riferisce l'emittente "France Info", ha associato il nome dell'ex prefetto e leader della Resistenza Jean Moulin, morto sotto tortura, allo storico Marc Bloch, morto durante la deportazione: "Moulin e Bloch ci dicono che la Repubblica francese non è per definizione né buona né cattiva, ma è necessaria, vitale, giusta". "Abbiamo fiducia in noi stessi e in coloro che ci seguiranno", ha aggiunto il presidente, riferendosi al dovere di memoria e trasmissione della cittadinanza. (Frp)