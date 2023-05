© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quota del gruppo Societe Generale in Assicurazioni Generali è scesa dal 5,34 al 3,52 per cento. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti. I diritti di voto riferibili ad azioni sono pari allo 0,754 per cento. (Rin)