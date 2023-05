Romania-Italia: Ciuca riceve Urso, focus su iniziative decarbonizzazione e digitalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il premier romeno Nicolae Ciuca ha ricevuto al Victoria Palace il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. L'agenda dei colloqui si è incentrata sulla cooperazione economica bilaterale italo-romena, in particolare sulle iniziative per la decarbonizzazione e la digitalizzazione, anche in ambito europeo. Lo riferisce l' esecutivo di Bucarest con un comunicato. Ciuca ha inoltre ribadito i suoi ringraziamenti per il costante sostegno dimostrato dall'Italia sia per l'adesione della Romania all'area Schengen, "sia per l'avanzamento del processo di adesione del Paese all'Ocse, che renderà l'economia romena una meta di crescente interesse per gli investitori provenienti da tutte le economie sviluppate del mondo". Ciuca e Urso hanno apprezzato l'ottimo livello di cooperazione economica, che costituisce un pilastro centrale della collaborazione tra Romania e Italia. "Questa dimensione è completata dal contributo delle forti comunità di cittadini romeni in Italia e di cittadini italiani in Romania che fungono da forte legame tra i due Paesi", si legge nel comunicato. (segue) (Rob)