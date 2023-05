Romania-Italia: Ciuca riceve Urso, focus su iniziative decarbonizzazione e digitalizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Nel corso dell'incontro sono stati menzionati i settori in cui vi è interesse e opportunità per la cooperazione bilaterale, con il premier che ha sottolineato il notevole potenziale di settori come energia, automotive, Itc, abbigliamento. Le parti hanno inoltre preso atto della convergenza di posizioni nelle discussioni sulla politica industriale europea. I due funzionari hanno notato che il collegamento privilegiato tra Romania e Italia è confermato anche dall'esemplare coordinamento dei due Stati all'interno dell'Ue e della Nato, soprattutto nel contesto della necessità di gestire crisi e sfide comuni, in particolare quelle generate dalla guerra di aggressione della Federazione Russa in Ucraina. In questo contesto, Ciuca e Urso hanno presentato la visione della partecipazione alla ricostruzione dell'Ucraina e hanno convenuto di esplorare la preparazione di progetti comuni. (Rob)