- Intesa Sanpaolo ha ridotto la quota in azioni proprie allo 0,322 per cento, dal 3,084 per cento dello scorso 22 marzo. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti. L'operazione risale al 3 maggio, a seguito dell'annullamento di 706.004.171 azioni proprie, acquistate tramite il programma di buyback avviato il 13 febbraio e concluso il 4 aprile. (Rin)