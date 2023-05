© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è stimata "per essere la nazione che cresce di più in Europa: i dati dicono che abbiamo avuto il record di occupazione mai raggiunto in Italia, il record di contratti stabili mai raggiunto. Altro che precarietà del lavoro”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del comizio ad Ancona a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, Daniele Silvetti. (Rin)